Коптевский рынок уйдет с молотка

Фото: ТАСС/Митя Алешковский

Правительство Москвы выставило на торги Коптевский рынок, сообщает пресс-служба департамента по конкурентной политике. Начальная цена акций составляет 202 миллиона рублей.

Заявки на участие в торгах принимаются до 28 ноября. Аукцион проведет в декабре департамент по конкурентной политике.

После торгов рынок будет приватизирован и продолжит свою обычную работу.

Коптевский рынок Коптевский продовольственный рынок открылся в столице в конце 40-х годов. Он расположен на севере Москвы в районе Коптево. Торговые и складские помещения рынка занимают 13 зданий на трех земельных участках. Сейчас в Коптево можно купить продукты российских и подмосковных ферм и аграрных предприятий. Коптевский продовольственный рынок открылся в столице в конце 40-х годов. Он расположен на севере Москвы в районе Коптево. Торговые и складские помещения рынка занимают 13 зданий на трех земельных участках. Сейчас в Коптево можно купить продукты российских и подмосковных ферм и аграрных предприятий.

Напомним, в 2015 году власти Москвы планируют запретить нестационарные площадки торговли и сократить количество продовольственных рынков до 26. Кроме того, все оставшиеся торговые площадки должны стать коммерческими

"Экономика": Алексей Немерюк о приватизации рынков Москвы

Добавим, последний запланированный аукцион по продаже четырех столичных рынков не был проведен. Велозаводский, Лефортовский, Даниловский и Кунцевский рынки должны были уйти с молотка 4 марта 2014 года.

Московские бизнесмены не подали ни одной заявки на покупку лотов, поэтому торги не состоялись.