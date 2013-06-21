Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 июня 2013, 23:41

Экономика

Россия совместно с Италией будет строить московское метро и МКЖД

Фото: ИТАР-ТАСС

Представители России и Италии заключили договор о создании консорциума, который займется проектированием и строительством ТПУ в рамках проекта реконструкции Московской кольцевой железной дороги (МКЖД), а также строительства линий московского метрополитена.

Договор подписали председатель правления ЗАО "Миллениум Банк" Михаил Байдаков и президент метрополитена Милана профессор Ланфранко Сенн.

Новый консорциум будет называться "ММБ Прожект".

В мае стороны подписали меморандум о взаимопонимании относительно сотрудничества по реконструкции МКЖД и по расширению линий московского метрополитена.

Договором о создании консорциума стороны еще раз подтвердили свои намерения и определили направления возможной совместной деятельности, передает "Интерфакс".

бизнес Россия Италия строительство метро МКЖД

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика