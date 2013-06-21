Россия совместно с Италией будет строить московское метро и МКЖД

Фото: ИТАР-ТАСС

Представители России и Италии заключили договор о создании консорциума, который займется проектированием и строительством ТПУ в рамках проекта реконструкции Московской кольцевой железной дороги (МКЖД), а также строительства линий московского метрополитена.

Договор подписали председатель правления ЗАО "Миллениум Банк" Михаил Байдаков и президент метрополитена Милана профессор Ланфранко Сенн.

Новый консорциум будет называться "ММБ Прожект".

В мае стороны подписали меморандум о взаимопонимании относительно сотрудничества по реконструкции МКЖД и по расширению линий московского метрополитена.

Договором о создании консорциума стороны еще раз подтвердили свои намерения и определили направления возможной совместной деятельности, передает "Интерфакс".