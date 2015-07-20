Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Два автомобильных завода под Санкт-Петербургом – Ford и Hyundai – остановили производство в России, сообщают "Автодни.Ру".

Традиционный отпуск на корейском предприятии продлится с 20 июля по 2 августа, на американском – до 7 августа. Во время коллективного отпуска пройдут плановые работы по наладке и обслуживанию оборудования.

Неделей ранее о приостановке производства объявили представители Nissan, который также расположен в Ленинградской области. Там отпуск продлится с 13 июля по 3 августа.

Кроме того, почти на месяц – с 27 июля по 20 августа – сборку автомобилей остановит завод Volkswagen в Калуге.