M24.ru покажет, как открыть салон красоты в столице (ТРАНСЛЯЦИЯ ОТМЕНЕНА)

Фото: ИТАР-ТАСС/ Марина Лысцева

25 апреля в коворкинг-центре парка Горького "Рабочая станция" состоится встреча в рамках "Конкурент-клуба" проекта "Биржа торгов". На этот раз представители бьюти-бизнеса расскажут о конкурентной борьбе в своей сфере и поделятся секретами успеха. Совладелец, управляющий партнер школы стилистов "Персона" Наталья Солнцева расскажет, как найти помещение для салона красоты, сколько оно может стоить, каким способом привлекать клиентов.

"Конкурент клуб" – открытые встречи. Темой каждой из них становятся истории успеха в том или ином сегменте бизнеса. Они интересны как предпринимателям, так и учащимся по профильным специальностям. Зарегистрироваться и придти на встречу лично можно тут. А трансляцию смотрите на этой странице 25 апреля в 15:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.