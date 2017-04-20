Ежегодная премия Best.ru объявит лауреатов 24 апреля

Фото: facebook.com/pg/premia.ru

Лауреатов бизнес-премии "Best.ru: Компании, Персоны, Проекты Года – 2016" объявят 24 апреля. Торжественная церемония пройдет в небоскребе "Меркурий Сити Тауэр".

Ежегодная премия публичной активности "Лучшие в России", или best.ru, учрежденная новостным порталом anews.ru, отмечает успехи компаний, персон и определяет самые значимые общественные события года в России. По словам учредителей, премия является единственным и уникальным мероприятием для российского делового сообщества.

Отбор лауреатов проходит в два этапа. Лонг-лист премии формируется на основе данных, предоставленных Национальным рейтинговым агентством и компанией Медиалогия. Шорт-лист формируется на заседании экспертного совета премии, в который входят общественные и политические деятели страны, бизнесмены.

Премия вручается в трех номинациях: "Компании года", "Персоны года", "Проекты года".