Россия поставит танки Т-90МС на Ближний Восток

Фото: m24.ru/Лидия Широнина
Россия подписала крупный контракт на поставку танков Т-90МС в одну из стран Ближнего Востока, сообщает ТАСС. Контракт заключили в декабре прошлого года, рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров на международной выставке вооружения и военной техники IDEX-2017.
В ближайшее время Россия собирается подписать еще один контракт на поставку этих танков, добавил министр.
По словам Дениса Мантурова, танк T-90МС уже был испытан в нескольких ближневосточных странах за минувшие два года.
IDEX (International Defence Exhibition) – международная выставка вооружений и военной техники, которая проходит раз в столице ОАЭ Абу-Даби с 1993 года раз в два года.
В 2009 году на IDEX подписали контрактов на сумму около 4,6 миллиарда долларов. По итогам прошлой выставки IDEX-2015 контракты подписали на сумму более 6,6 миллиарда долларов.