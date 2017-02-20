Форма поиска по сайту

20 февраля 2017, 18:24

Россия поставит танки Т-90МС на Ближний Восток

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

Россия подписала крупный контракт на поставку танков Т-90МС в одну из стран Ближнего Востока, сообщает ТАСС. Контракт заключили в декабре прошлого года, рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров на международной выставке вооружения и военной техники IDEX-2017.

В ближайшее время Россия собирается подписать еще один контракт на поставку этих танков, добавил министр.

По словам Дениса Мантурова, танк T-90МС уже был испытан в нескольких ближневосточных странах за минувшие два года.

Экспортный танк Т90-МС производит российская корпорация "Уралвагонзавод". Танк с экипажем из трех человек оснащен 125-миллиметровой гладкоствольной пушкой. C боекомплектом он весит 48 тонн и при этом способен разгоняться по шоссе до 60 километров в час. Машина в состоянии распознавать цели типа "танк" на расстоянии не менее двух километров днем и не менее километра ночью.

IDEX (International Defence Exhibition) – международная выставка вооружений и военной техники, которая проходит раз в столице ОАЭ Абу-Даби с 1993 года раз в два года.

В 2009 году на IDEX подписали контрактов на сумму около 4,6 миллиарда долларов. По итогам прошлой выставки IDEX-2015 контракты подписали на сумму более 6,6 миллиарда долларов.

