Россия поставит танки Т-90МС на Ближний Восток

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

Россия подписала крупный контракт на поставку танков Т-90МС в одну из стран Ближнего Востока, сообщает ТАСС. Контракт заключили в декабре прошлого года, рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров на международной выставке вооружения и военной техники IDEX-2017.

В ближайшее время Россия собирается подписать еще один контракт на поставку этих танков, добавил министр.

По словам Дениса Мантурова, танк T-90МС уже был испытан в нескольких ближневосточных странах за минувшие два года.