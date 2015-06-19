Власти за год создадут 30 многофункциональных центров для бизнеса

Фото: M24.ru

Столичные власти хотят в течение года создать 30 многофункциональных центров для бизнеса, сообщила заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина на Петербургском международном экономическом форуме.

По ее словам, перед властями стоит задача создать фактически новую структуру на базе существующих отделений ГБУ "Малый бизнес", на базе отделений МосгорБТИ и на базе технополисов и технопарков, передвет Агентство "Москва".

Напомним, в Санкт-Петербурге проходит международный экономический форум. Участие в мероприятии подтвердили более 1300 представителей бизнеса из России и 64 стран мира.

В ходе встречи президента России с руководителями российских промышленных предприятий бизнес-омбудсмен Борис Титов предложил разрешить предпринимателям самим выбирать, с какой схемой уплаты НДС работать. Путин назвал предложение бизнеса "очень интересным и очень своевременным", и пообещал, что мнение бизнесменов будет учитываться, когда это предложение будет дорабатываться.

В России необходимо внедрять экологические стандарты для предприятий, но если они завышены и необоснованны, нужно обсудить это со специалистами, считает глава государства. Путин также пообещал подумать над дополнительными мерами поддержки банков ради расширения кредитования малого и среднего бизнеса. Проблемы с развитием малого и среднего бизнеса необходимо довести до правительства, считает президент.