"Газпром" может отказать экс-министру Улюкаеву в премии за 2016 год

ТАСС/Сергей Савостьянов

"Газпром" может не выплатить вознаграждение члену совета директоров компании, бывшему министру экономического развития Алексею Улюкаеву, сообщает ТАСС. Такое предложение было внесено советом на рассмотрение годового собрания акционеров, которое состоится 30 июня.

При этом увеличится вознаграждение председателю совета директоров "Газпрома" Виктору Зубкову. Он за свою работу в 2016 году получит 31,090 миллиона рублей против 26,073 миллиона рублей за 2015 год. Заместитель председателя совета директоров Алексей Миллер может быть премирован в размере 30,162 миллиона рублей против 25,207 миллиона рублей годом ранее.

Согласно предложению, глава комитета по аудиту и вознаграждениям получит 27,688 миллиона рублей, а члены комитета – по 21,457 миллиона рублей. Остальным членам совета директоров предлагается выплатить по 25,523 миллиона рублей против 20,88 миллиона рублей годом ранее.