В Москве появился технопарк "Калибр"

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Межведомственная комиссия московского правительства одобрила заявку ОАО "Калибр" на присвоение статуса управляющей компании одноименного технопарка, сообщает пресс-служба департамента науки, промышленной политики и предпринимательства.

"Калибр" расположится на земельном участке в 9 гектаров на северо-востоке Москвы. Технопарк планирует привлечь за 10 лет 51 резидента, объем вложений в развитие имущественного комплекса составит 300 миллионов руб. Всего планируется создать около 900 рабочих мест для специалистов.

Кроме того, комиссия одобрила 10 новых высокотехнологичных проектов для получения статуса резидента технополиса "Москва" и технопарков "Сапфир", "Строгино", "Слава" и "Мосгормаш". Новые резиденты инвестируют 4,1 миллиарда рублей в создание и развитие производств, в том числе и направленных на импортозамещение.

В ведомстве отмечают, что присвоение статуса резидента технополиса или технопарка дает компаниям право на налоговые льготы: освобождение от налога на имущество и снижение ставки налога на прибыль до 13,5%.

Как отметила заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина, город стимулирует именно отечественные технологии и собственные инновации, которые расширяют возможность импортозамещения и потенциал для экспорта.

Глава департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Олег Бочаров, в свою очередь, отметил, что "сложная экономика сегодняшнего дня позволяет нам сказать, что без инноваций мы сегодня просто не обойдемся".

Какие льготы предоставляют технопаркам

Отметим, всего в Москве действует 6 специализированных промышленных территорий: технополис "Москва", технопарки "Слава", "Строгино", "Мосгормаш", "Сапфир", "ВИЗБАС". Кроме того, в данный момент достраивается технопарк МФТИ.

Инвестиции компаний-арендаторов в создание высокотехнологичных производств и лабораторий в 2012-2014 годах составили 10 миллиардов рублей. Общий объем налоговых поступлений в бюджет Москвы в этом году составит порядка миллиарда рублей.

Как сообщалось ранее, к 2017 году в Москве могут появиться десять технопарков, пять технополисов и три индустриальных парка. Статус резидента технопарка дает компаниям право на налоговые льготы: освобождение от налога на имущество и пониженную (до 13,5%) ставку налога на прибыль. Помимо этого, компаниям компенсируют процентную ставку по кредитам.