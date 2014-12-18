Мосгордума предлагает создать социальную сеть для рекламы московских товаров

Фото: ТАСС. Антон Новодережкин.

Столичный парламент обсудит создание портала для предпринимателей, где будет собрана информация о товарах и услугах, которые можно купить в Москве. Об этом M24.ru рассказал депутат Мосгордумы, гендиректор оборонно-промышленного предприятия "Сапфир" Александр Сметанов, который выступит с этим предложением на заседании комиссии по науке и промышленности 18 декабря.

По его словам, на новом сайте столичные предприниматели смогут знакомиться, общаться и увеличить объем закупок товаров и услуг друг у друга, а не тратить лишние средства на доставку аналогов из регионов и из-за рубежа. Предполагается, что на сайте будут рекламировать производенную в Москве дизайнерскую одежду, нижнее и постельное белье, фарфоровую посуду, комплектующие части для легковых и грузовых автомобилей, торты и кондитерские изделия. В департаменте науки, промышленной политики и предпринимательства M24.ru сообщили, что поддерживают идею и рассмотрят предложение более детально, как только оно к ним поступит.

"Недавно выяснилось, что в Москве выгоднее, например, покупать рабочие халаты для сотрудников предприятия, - пояснил Сметанов. - Мы раньше за ними в Нижний Тагил летали, а теперь берем в столице по более низкой цене. Проблема в том, что информации о московских предприятиях сейчас недостаточно”. Также собеседник M24.ru отметил, что в Москве можно заказывать лифты, спецобувь для рабочих по более выгодной цене, чем в регионах.

“В Москве не хватает единой площадки для продуктивного общения и сотрудничества для директоров московских промышленных предприятий, - говорит Сметанов. - Необходимо создать единый информационный портал, где каждое предприятие могло бы сообщать о своих ресурсах и товарах. Руководители промпредприятий - словно соседи в многоквартирном доме. Существуем рядом, а общаемся друг с другом редко. Но с помощью информационного портала, мы могли бы общаться дистанционно и налаживать бизнес-связи”.

Бизнес-омбудсмен Москвы Михаил Вышегородцев поддержал идею появления бизнес-площадки для продвижения столичными бизнесменами своих товаров и услуг. “Главное, чтобы участие в проекте для предпринимателей было бесплатным, - подчеркнул омбудсмен. - На фоне валютных скачков потребность в российских товарах, в том числе в тех, которые не нужно везти издалека, увеличивается”.

По словам Вышегородцева, в Москве хорошо развита швейная промышленность, и про это мало кто знает: “В столице есть производства спецодежды для работников ЖКХ, официантов и других сфер обслуживания. В районе Черемушек делают нижнее белье высокого качества, а в Зеленограде - постельное белье из хлопка. Также есть интересные проекты по созданию дизайнерской одежды”.

Вышегородцев считает, что на портале можно также разместить информацию о продуктах питания, которые производят в Москве - о столичных мясо-молочных комбинатах, сырных заводах и кондитерских цехах. “Кроме того, в Москве есть производства фарфоровой посуды, комплектующих частей для легковых и грузовых автомобилей - электронных блоков, которые еще называют “мозгами автомобилей”. В Зеленограде есть производства радиоэлектроники, компьютеров, и комплектующих к ним, что стало особенно актуально из-за европейских санкций. Также у нас делают определители уровня радиации, которые Москва даже продавала Японии, когда у них было цунами на Фукусиме”.

По словам депутата Александра Сметанова, портал должен работать в формате “B2B” (бизнес для бизнеса), он может стать местом электронной тусовки для промышленников Москвы. В разработке проекта должны принять участие сами руководители предприятий, маркетологи и специалисты по связям с общественностью. Сметанов добавил, что за помощью в создании портала для предпринимателей обратится в департамент науки.

В департаменте науки, промышленной политики и предпринимательства поддержали идею создания соцсети для предпринимателей. “Мы заинтересованы в деловом общении между руководителями промышленных предприятий, - пояснили в ведомстве. - Как только мы получим предложение и детали по идее, департамент обязательно их рассмотрит".

В прошлом году департамент науки опубликовал статистику, согласно которой в столичной промышленности заняты более 280 тысяч человек. Их них 19,4% производят пищевые продукты, включая напитки и табак, 18,7% - транспортные средства и оборудование, 16,1% - электронику и оптику. Еще 10% заняты в целлюлозно-бумажном производстве и издательской деятельности. В прошлом году департамент науки опубликовал статистику, согласно которой в столичной промышленности заняты более 280 тысяч человек. Их них 19,4% производят пищевые продукты, включая напитки и табак, 18,7% - транспортные средства и оборудование, 16,1% - электронику и оптику. Еще 10% заняты в целлюлозно-бумажном производстве и издательской деятельности. Напомним, что для госзакупок в 2013 году был создан портал поставщиковЭто площадка, где размещаются оферты поставщиков и конкурсы и аукционы госструктур. Заказчики могут сравнить цены и выбрать наиболее подходящее предложение. На портале можно провести весь процесс заключения договора в электронной форме. Здесь публикуются предложения "малого объема" - до 100 тысяч рублей. Если сумма больше, ведомства дублируют аукцион или конкурс на портале госзакупок. В будущем портал поставщиков также будет доступен и для коммерческих компаний, которые смогут там заключать сделки между собой, но для этого им понадобится электронная подпись.





Вице-президент общественной организации “Опора России” Александр Жарков говорит, что в Москве несколько лет назад обсуждалась возможность создания подобной площадки, но до реализации проекта руки не дошли. По его словам, сейчас действительно пришло время вернуться к этому вопросу. “На этом портале директора предприятий могли бы искать себе подрядчиков и заказывать друг другу выполнение работ, - говорит Жарков. - Но важно не ограничивать портал территорией столицы. Москва все-таки город федерального значения. Общаться и публиковать информацию на портале должны иметь возможность и предприниматели из соседних регионов.”

Председатель Московской конфедерации промышленников и предпринимателей Елена Панина добавила, что в Москве необходимо создать официальный электронный каталог предприятий.

Анастасия Мальцева