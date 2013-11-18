Форма поиска по сайту

18 ноября 2013, 14:07

Экономика

В столице открылась Всемирная неделя предпринимательства

Фото: ИТАР-ТАСС

Всемирная неделя предпринимательства открылась в понедельник в Москве, сообщил на пресс-конференции гендиректор Центра предпринимательства Виктор Седов.

До 24 ноября организаторы намерены провести около 200 мероприятий. Планируется, что в них примет участие более 14 тысяч человек.

По словам Седова, в последнее время Москва играет заметную роль за рубежом и участие в неделе предпринимательства помогает повышать авторитет страны на мировой арене.

Он отметил, что по результатам исследования Россия заняла первое место среди 20 стран по "координированной поддержке малого и среднего бизнеса и предпринимательства".

Напомним, что международная неделя предпринимательства проводится в различных странах мира с 2006 года. В этом году в проекте принимает участие 140 стран.

бизнес мероприятия предпринимательство

