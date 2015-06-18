Россия может запретить импорт шоколада

Фото: ТАСС/Евгений Волчков

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт не исключил возможность запрета на импорт шоколада в Россию, передает "Коммерсантъ".

По мнению главы ведомства, ранее с такой просьбой обратились в Россельхознадзор российские производители.

Помимо некоторых кондитерских изделий Россельхознадзор, возможно, предложит ограничить поставки в Россию синтетических кишечных оболочек – "это высокотехнологичное производство, которое надо развивать у себя", заявил в кулуарах Петербургского экономического форума Данкверт.

Такое расширение контрсанкций имеет смысл для поддержки отечественного производителя, считает глава ведомства.

Издание напоминает, что еще весной российские кондитеры заявляли о возможной приостановке производства шоколада из-за падения рубля и ограничений импорта сырья. Это связано с тем, что производство шоколада более чем на 50% зависит от импортных ингредиентов, а из-за неурожая прошлым летом цены на один из наиболее часто используемых ингредиентов – фундук – выросли на 79 процентов.

Кроме того, из-за девальвации рубля стоимость какао-продуктов за год выросла более чем на 50 процентов. По данным Росстата, производство шоколада в России в марте текущего года сократилось на 21,3 процент – до 7,5 тысячи тонн.

Ранее глава Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев заявил, что Россия сохранит продовольственное эмбарго, если европейские страны продлят санкционный режим. При этом новые контрмеры вряд ли будут введены.

В свою очередь, помощник президента России Андрей Белоусов не исключает расширения контрмер со стороны России. "Мы посмотрим, какие будут решения, и будем действовать в соответствии с нашими интересами", – отметил он.

Шоколад, как и кофе, злаки, мучные кондитерские изделия, в том числе пирожные и печенье, а также все продукты из какао, не попали в перечень запрещенной к ввозу из США, Канады, ЕС, Норвегии и Австралии в Россию продукции