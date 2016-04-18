Будущим инженерам расскажут о технологиях развития бизнеса

Фото предоставлено организаторами
23 апреля в рамках городской научно-практической конференции "Инженеры будущего" пройдет форум "Старт карьеры 2016". Здесь состоятся мастер-классы для учащихся инженерных классов.
Занятия проведут представители двадцати ведущих компаний в области информационной безопасности и разработки программного обеспечения, высокотехнологичного производства, веб-дизайна, СМИ и рекламы.
Здесь расскажут о технологиях развития бизнеса, импортозамещении, повышении качества продукции.
Кроме того, посетители примут участие в круглом столе о поддержке и продвижении наукоемких проектов и других мероприятиях.
Место: НИТУ "МИСиС", Ленинский проспект, д. 4
Обязательна регистрация