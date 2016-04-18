Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 апреля 2016, 18:24

Экономика

Будущим инженерам расскажут о технологиях развития бизнеса

Фото предоставлено организаторами

23 апреля в рамках городской научно-практической конференции "Инженеры будущего" пройдет форум "Старт карьеры 2016". Здесь состоятся мастер-классы для учащихся инженерных классов.

Занятия проведут представители двадцати ведущих компаний в области информационной безопасности и разработки программного обеспечения, высокотехнологичного производства, веб-дизайна, СМИ и рекламы.

Здесь расскажут о технологиях развития бизнеса, импортозамещении, повышении качества продукции.

Кроме того, посетители примут участие в круглом столе о поддержке и продвижении наукоемких проектов и других мероприятиях.

Дата: 23 апреля в 10:00

Место: НИТУ "МИСиС", Ленинский проспект, д. 4

Обязательна регистрация

бизнес форум фестивали и праздники инженеры

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика