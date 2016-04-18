Будущим инженерам расскажут о технологиях развития бизнеса

Фото предоставлено организаторами

23 апреля в рамках городской научно-практической конференции "Инженеры будущего" пройдет форум "Старт карьеры 2016". Здесь состоятся мастер-классы для учащихся инженерных классов.

Занятия проведут представители двадцати ведущих компаний в области информационной безопасности и разработки программного обеспечения, высокотехнологичного производства, веб-дизайна, СМИ и рекламы.

Здесь расскажут о технологиях развития бизнеса, импортозамещении, повышении качества продукции.

Кроме того, посетители примут участие в круглом столе о поддержке и продвижении наукоемких проектов и других мероприятиях.