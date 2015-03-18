Цены на Opel в России могут вырасти на 20 процентов

Фото: ТАСС/ Вадим Жернов

General Motors заявила о реструктуризации своей бизнес-модели в России, сообщает пресс-служба компании.

"Компания предполагает сделать акцент на премиальный сегмент – Cadillac и Chevrolet", – говорится в сообщении. По мнению старшего аналитика ИФК "Метрополь" Андрея Рожкова, эта мера направлена на то, чтобы сделать ставку на сегмент, в котором продажи падают меньшими темпами.

При этом на автомобили Opel, которые относятся к среднему сегменту, ожидается безусловный рост цен. Это будет связано с тем, что после закрытия производства в России машины этой марки начнут импортировать независимые дилеры.

Пока сложно сказать, насколько увеличится цена, но, можно говорить о ее росте в пределах 20 процентов.

Дефицита Opel не ожидается. Спрос на автомобили уже упал с начала года значительно – на 70 процентов, поэтому тот спрос, который еще останется, будет полностью удовлетворен импортом. На рынке ушедший Opel заменят Skoda, Volkswagen и Hyndai.

Как сообщалось ранее, концерн General Motors уводит автомобильную марку Opel с российского рынка. Кроме того, автопроизводитель приостановит работу завода по сборке Opel, расположенного в Санкт-Петербурге.

Отметим, что в России также собирают некоторые модели Chevrolet (Captiva, Cruze и Trailblazer), их производство тоже законсервируют. "Ситуация на рынке не оправдывает серьезных инвестиций в повышение уровня локализации", – отметил гендиректор Opel Group Карл-Томас Нойманн.

В компании подчеркивают, что продолжат поставку запчастей и не будут прекращать сервисное обслуживание автомобилей.