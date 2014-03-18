В 2013 году в столице провели 50 тысяч консультаций для бизнесменов

Фото: ИТАР-ТАСС

В прошедшем году в Москве было проведено более 50 тысяч консультаций для бизнесменов, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

"Одним из ключевых приоритетов правительства Москвы является создание благоприятного климата для малого и среднего предпринимательства. Нам удалось добиться практических результатов по достаточно многим направлениям", - заявила на форуме "Как основать и развить компанию" заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина.

Финансовая поддержка малого бизнеса

Кроме того, в 2012-2013 годах на поддержку малого и среднего предпринимательства было выделено свыше 2 миллиардов рублей субсидий.

Наталья Сергунина напомнила, что в Москве был создан Штаб по защите прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности.

Также для бизнеса созданы различные электронные сервисы: портал поставщиков, система электронных торгов и другие. Реализуются программы продвижения продукции московских предпринимателей в другие регионы страны и за рубеж.

Московские власти также осуществляют имущественную поддержку предпринимателей с помощью льготной аренды и льгот по выкупу помещений. А для развития научно-технологического и производственного предпринимательства создаются специализированные технопарки и технополисы.

В случае необходимости осуществляется консультационная поддержка предпринимателей.