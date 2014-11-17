Форма поиска по сайту

17 ноября 2014, 11:03

Экономика

Про образование: бизнес-школа будущего

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

17 и 18 ноября в Москве состоится I Международная конференция "Образование для бизнеса в эпоху эволюционных перемен". Мероприятие станет площадкой для обсуждения современного состояния образования в сфере бизнеса и методов соответствия вызовам времени. Во второй день конференции будет организована дискуссия "Бизнес-школа будущего в триаде взглядов "государство – образование – бизнес". Какова миссия бизнес-школы будущего? Чего ждут собственники бизнеса от выпускников бизнес-школ? Сколько управленцев необходимо нашей стране?

Если вы не можете быть в зале в этот день, смотрите прямую трансляцию на online.m24.ru, начало в 11:00.

  • Когда: 18 ноября
  • Что: дискуссия о будущем бизнес-школ
  • Кому смотреть: преподавателям, ученикам и государственным деятелям

