В России появятся товары под брендом "Печалька"

Фото: ТАСС/Рымаков Вадим

Производитель продуктов питания "Вимм-Билль-Данн" зарегистрировал товарный знак "Печалька", посвященный интернет-мему, сообщают "Дни.Ру".

Под этим брендом может выходить минеральная вода, леденцы, детское питание, витамины, молоко, кумыс, масло, сыры, газировка, соки и подгузники.

При этом в мае был зарегистрирован похожий бренд – "Печальки", под которым уже выходят продукты питания.

Эксперты отмечают, что подобные бренды вряд ли будут успешными и вообще они редко приносят владельцам прибыль.

"Не понимаю, что можно продавать под брендом "Печалька". Оно, мне кажется, не подходит для товаров и услуг", – заявил гендиректор консалтинговой компании "Дымшиц и партнеры" Михаил Дымшиц.