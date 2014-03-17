Форма поиска по сайту

17 марта 2014, 15:35

Экономика

На Российской неделе маркетинга расскажут о брендинге и рекламе

Фото: ИТАР-ТАСС

29 мая в Галерее искусств Зураба Церетели на Пречистинке стартует Российская неделя маркетинга. На форуме можно будет узнать о новейших инструментах брендинга и PR, SMM и рекламы. Слушатели получат возможность посетить несколько десятков лекций, мастер-классов и семинаров, на которых профессионалы расскажут о новейших тенденциях маркетинга и смежных сфер.

Рассказывать о маркетинговых стратегиях, event-бизнесе, принципах деятельности коммуникационных агентств и многом другом будут более 50 экспертов. Среди тем занятий, которые они проведут, - "Хитрый маркетинг в сложные времена. Инструменты, которые спасут вас в кризис", "Десять принципов маркетинговой стратегии будущего", "Построение комплексной системы продаж услуг коммуникационного агентства".

На занятиях, которые пройдут в рамках RMW, будут разбирать коммуникационные кейсы, рассказывать о техниках общения с клиентами, различных маркетинговых инструментах.

Форум закроется 1 июня. Стоимость билета - от 15900 рублей.

