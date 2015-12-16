Печатная пресса в киосках Москвы за год подорожала на 10 процентов

Фото: m24.ru

Рост стоимости печатной продукции в Москве по итогам 2015 года прогнозируется на уровне 10 процентов, сообщает пресс-служба Ассоциации распространителей печатной продукции.

По прогнозам ассоциации, в среднем по России рост цен на прессу также составит 10 процентов.

"За прошедший год прогнозируется рост розничных цен в пределах 10 процентов к концу года", – говорится в сообщении.

По данным АРПП, розничные цены на прессу в течение года росли медленнее, чем на остальные категории товаров массового спроса.

"Стоит отметить, что в сравнении с усилившейся инфляцией на продукты питания в целом по стране, пресса не стала той категорией товаров, которая сильнее всех "ударила" по карману россиян", – подчеркнули в ассоциации.

Как ранее сообщало m24.ru, почти все киоски "Печать" в центре Москвы заменили на новые. В ноябре было установлено 85 из 90 киосков.

Киоски представляют собой модульные конструкции - они легко собираются и разбираются и имеют стильный дизайн. Специальные тенты укрывают покупателей и продавцов от снега и дождя. Срок службы таких киосков составляет 10 лет.

Сборкой киосков занимается Мосгорпечать. Предприниматели могут выиграть право торговать в таких объектах с помощью электронного аукциона.

К июню будущего года в столице планируется установить около 2,1 тысячи новых киосков печати. Из них 153 будут оборудованы в центре города. Сейчас в городе насчитывается 1,6 тысячи киосков печати.