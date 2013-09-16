Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 сентября 2013, 16:09

Экономика

Столичная полиция закупит для своих сотрудников 46 квартир

Фото: ИТАР-ТАСС

Руководство столичного главка МВД закупит для нужд ведомства 46 квартир. Соответствующая заявка на проведение аукциона размещена на портале госзакупок.

Согласно документации, трехкомнатных квартир в заказе – 39, двухкомнатных – четыре и четырехкомнатных – три. При этом жилье должно быть обустроено и готово к заселению: наличие кухни, санузла, отопления, водоснабжения и электрических систем обязательно.

Кроме того, в лоте указана и внутренняя отделка: обои, напольное покрытие и застекленные оконные рамы. Год постройки дома, в котором находятся квартиры – не раньше 2011.

Максимальная стоимость контракта – 272,2 миллиона рублей. Сам аукцион будет проведен 11 октября 2013 года.

бизнес квартиры закупки контракты

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика