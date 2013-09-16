В Новой Москве могут открыть несколько экспоцентров

Фото: ИТАР-ТАСС

В Новой Москве могут появиться несколько экспоцентров. Об этом заявил и.о. руководителя департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Алексей Комиссаров.

Исполняющий обязанности заммэра Москвы по вопросам экономической политики Андрей Шаронов отметил, что Москва слабо использует свой потенциал в сфере проведения выставок и конгрессов, пишет "Российская газета".

Комиссаров подчеркнул, что в столице созданы два контролирующих органа, которые будут регулировать "выставочную" деятельность: конгрессно-выставочное бюро и совет, куда вошли в том числе и руководители московских экспоцентров. Что касается появления новых площадок для выставок, то их планируется открывать как в Новой Москве, так и в пределах МКАД.

В прошлом году Москва заняла 72-е место в мире среди городов, принимающих выставки, а годом ранее она была в районе сотого места.