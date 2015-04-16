Цена аренды новых киосков "Мороженое" и "Хлеб" выросла в ходе торгов на 60%

Фото: ТАСС/Владимир Астапкович

В столице прошли аукционы по аренде первых семи киосков "Мороженое" и "Хлеб" в рамках пилотного проекта, сообщает пресс-служба Стройкомплекса Москвы.

По итогам конкурса, правом торговать в семи киосках "Мороженое" и "Хлеб" выиграли пять компаний.

"Среднее превышение аукционной стоимости над стартовой по итогам торгов по семи лотам составило более 60 процентов, а по отдельным лотам достигло 110 процентов. За каждый ларек боролись от 5 до 10 компаний", – отметил глава департамента по конкурентной политике Геннадий Дегтев, добавив, что аукционы показали высокую заинтересованность бизнеса в проекте.

"Этот проект крайне важен для диалога власти и представителей бизнеса. Высокая конкуренция на торгах означает, что предприниматели понимают и принимают новый формат работы с объектами нестационарной торговли в столице", – подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что на участие в торгах заявили 50 участников. Одна заявка была отклонена по причине несоблюдения конфиденциальности – по правилам аукциона в заявку не допускается включение сведений о фирменном наименовании участника.

Киоски "Мороженое" на улице Покровка и "Хлеб" в Новодевичем проезде арендовало ООО "Фрэндз", киоски "Мороженое" на улице Щепкина и улице Верхняя Красносельская – ООО "ЭкоСтройРесурс", киоск "Мороженое" на улице Большие Каменщики – ООО "Базис", киоск "Мороженое" на улице Большая Якиманка – ООО "Снегири", киоск "Мороженое" на улице Бакунинская – ЗАО "Эскимо-Фили".

Отметим, что власти столицы утвердили основной и дополнительный ассортимент товаров, которые могут быть представлены в киосках "Мороженое" и "Хлеб".

Так, в павильонах "Мороженое" в основной ассортимент входит мороженое и его производные – торты и пирожные из мороженого. Кроме того, в киоске могут продаваться замороженные овощи, фрукты и ягоды, замороженные хлебобулочные полуфабрикаты, питьевая вода, соки, безалкогольные напитки и квас. В перечне минимального количества – "снеки" и жевательная резинка.

В основной ассортимент киосков "Хлеб" входит хлеб, мелкоштучные хлебобулочные изделия. Дополнительный ассортимент составляют обогащенные витаминами и минералами диетические хлебобулочные изделия, бакалейные товары (чай, кофе, какао, сахар, соль), мучные кондитерские изделия, соки, безалкогольные напитки, питьевая вода и жевательная резинка.