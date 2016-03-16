ФАС раскрыла картельный сговор участников семи аукционов

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

Федеральная антимонопольная служба раскрыла картельный сговор участников семи аукционов, выигравших торги на сумму более 232 миллионов рублей, сообщает пресс-служба московского УФАС.

Закон о конкуренции нарушили ООО "ЦентрПоставка" и АО Межрегиональное объединение "ТЕХИНКОМ". По данным ведомства, сговор произошел в устной форме. Организации, руководствуясь взаимными интересами, обменивались информацией в процессе торгов и использовали единую инфраструктуру в момент подписания контрактов, подачи заявок и ценовых предложений.

Предметами торгов были поставки автобусов и машин скорой помощи для войсковой части, которые реализовывались в рамках госпрограммы "Развитие здравоохранения".

В связи с выявленным нарушением, компании должны выплатить штраф, предусмотренный кодексом об административных правонарушениях.