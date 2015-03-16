Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 марта 2015, 17:36

Экономика

Ничего личного, просто бизнес: Моти Кристал научит переговорам до победного

Фото: new-leaders.livejournal.com

18 марта в Московской школе управления "Сколково" состоится мастер-класс профессора делового общения и практика по ведению переговоров Моти Кристала.

Моти Кристал научит выигрывать в спорах и убеждать в своей правоте даже самых сложных собеседников. Участники мастер-класса узнают, что такое жесткие переговоры и как к ним готовиться. Также профессор даст советы, как отказать собеседнику и остаться с ним в хороших отношениях.

Моти Кристал – израильский специалист в области делового общения. В 1994-2001 он принимал участие в переговорах между Израилем и Иорданией. Теперь Кристал делится своим опытом с начинающими бизнесменами, занимается тренингом топ-менеджеров. Он преподает в бизнес-школе "Сколково", в университете Тель-Авива и в Школе управления, дипломатии и стратегии им. Лаудера при Междисциплинарном центре в Герцлии.

Смотрите прямую трансляцию на этой странице в 19.30. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

  • Когда смотреть: 18 марта в 19.30
  • Что: мастер-класс делового общения
  • Кто: Моти Кристал
  • Кому смотреть: будущим бизнесменам и ораторам-миротворцам

Сюжеты: Лекции на M24.ru: смотрите скоро , Трансляции на m24.ru: смотрите скоро
бизнес израиль прямые трансляции ораторское искусство Мослекторий Иордания смотреть онлайн на m24.ru бизнес-школа СКОЛКОВО деловое общение

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика