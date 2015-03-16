Ничего личного, просто бизнес: Моти Кристал научит переговорам до победного

Фото: new-leaders.livejournal.com

18 марта в Московской школе управления "Сколково" состоится мастер-класс профессора делового общения и практика по ведению переговоров Моти Кристала.

Моти Кристал научит выигрывать в спорах и убеждать в своей правоте даже самых сложных собеседников. Участники мастер-класса узнают, что такое жесткие переговоры и как к ним готовиться. Также профессор даст советы, как отказать собеседнику и остаться с ним в хороших отношениях.

Моти Кристал – израильский специалист в области делового общения. В 1994-2001 он принимал участие в переговорах между Израилем и Иорданией. Теперь Кристал делится своим опытом с начинающими бизнесменами, занимается тренингом топ-менеджеров. Он преподает в бизнес-школе "Сколково", в университете Тель-Авива и в Школе управления, дипломатии и стратегии им. Лаудера при Междисциплинарном центре в Герцлии.

Смотрите прямую трансляцию на этой странице в 19.30. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.