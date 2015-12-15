Toshiba опровергла сообщение об уходе с российского рынка

Фото: ТАСС/Григорий Сысоев

Японская корпорация Toshiba опровергла информацию о своем уходе с российского потребительского рынка. Об этом говорится в сообщении компании, передает "Интерфакс".

Toshiba продолжит свою деятельность в России как на b2b, так и на b2c рынках.

В компании признают, что поставки в Россию телевизоров и бытовой техники были приостановлены, однако уточняют, что это произошло еще в 2014 году и было связано с глобальной реструктуризацией ТВ-бизнеса, а не с колебаниями курса валют или конкуренцией.

На российский рынок по-прежнему поставляются такие категории потребительской электроники, как жесткие диски, флеш-память, МФУ и другая техника. Как отмечают в компании, все обязательства перед партнерами в ритейле были выполнены.

Российское представительство, действующее под юридическим названием "Тошиба Рус"и возглавляемое Хироаки Тезука, сосредоточится на проектах в области медицины, энергетики и социальной инфраструктуры.

Ранее m24.ru сообщало, что Toshiba закрывает свое подразделение по продаже телевизоров и кухонной техники в России из-за конкуренции и колебаний валютного курса.

Компания оставит в России только b2b-подразделение "Тошиба Рус", которое сотрудничает с "Почтой России", Сбербанком и "Силовыми машинами".