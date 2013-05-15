Туроператоров, не вступивших в "Турпомощь", 20 мая исключат из реестра

Туроператоры, не вступившие в объединение "Турпомощь", будут исключены из Единого реестра после 20 мая. Об этом сообщила начальник правового управления Ростуризма Изо Арахамия в ходе пресс-конференции, посвященной началу сезона отпусков.

Проект приказа об исключении из Единого реестра туроператоров, не вступивших в новое объединение, будет размещен на сайте Ростуризма не позднее конца этой недели, заявила Арахамия.

В понедельник, 20 мая, приказ подпишут и, таким образом, операторы, не захотевшие вступать в "Турпомощь", будут исключены из реестра.

Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина добавила, что операторы, которые будут продолжать продавать туры не входя в "Турпомощь", окажутся вне закона.

"Хочу отметить, что многих туроператоров отпугнул разовый сбор при вхождении в "Турпомощь", - сказала Тюрина. - Сейчас он составляет минимум 100 тысяч рублей. Крупнейшие операторы получают в день до миллиона рублей дохода - для них это не деньги. А вот для небольших туроператоров сумма весьма значительная. Мы будем добиваться отмены нижнего порога взноса".

Напомним, что объединение "Турпомощь" создано с целью оказания помощи туристам, оказавшимся в неприятной ситуации за рубежом. Любой турист, испытывающий проблемы, может обратиться на "горячую линию" "Турпомощи" и оставить там сообщение, с описанием проблемы. А вот туристам, которые пользуются услугами компаний, не вошедших в новое объединение, придется полагаться только на себя.