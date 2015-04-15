Форма поиска по сайту

15 апреля 2015, 14:36

Экономика

Инвесторам расскажут о реализуемой на Единой торговой площадке недвижимости

Фото: ТАСС/Сергей Карпов

В среду, 15 апреля, на ВДНХ состоится круглый стол "Школа инвесторов", где расскажут о недвижимости, которая реализуется на Единой торговой площадке города Москвы.

Встреча пройдет в рамках проекта "Биржа торгов" департамента по конкурентной политике.

Кроме информации об объектах недвижимости потенциальные инвесторы смогут узнать о порядке и условиях участия в земельно-имущественных торгах, опыте и перспективах реализации имущества города Москвы. Также участники круглого стола смогут получить консультации у представителей электронных площадок.

В мероприятии примут участие представители профильных органов исполнительной власти, представители бизнес-сообщества и СМИ.

Круглый стол состоится в 15.00 по адресу: проспект Мира, домовладение 119, павильон № 14.

Напомним, в июле прошлого года Москва перешла на электронный формат торгов за право аренды объектов, которые находятся в имуществе города.

"Переход на электронную форму торгов по приватизации показал лучший по сравнению с "молоточной" формой результат по превышению аукционной цены над стартовой. Кроме того, уровень конкуренции увеличился до семи претендентов на один лот", - отметил глава департамента по конкурентной политике Геннадий Дегтев.

У предпринимателей появилась возможность подавать ценовые предложения через интернет, находясь в любой точке мира. Для этого лишь требуется единожды аккредитоваться на электронной торговой площадке.

Помимо этого, электронные торги помогают значительно снизить риск сговора.

