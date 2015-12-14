В Россию не поставляют комплектующие для ряда производств

Завод Bosch-Siemens остановил производство стиральных машин

В течение трех недель в Россию не завозят комплектующие для бытового и компьютерного производства. Об этом в эфире радиостанции "Москва FM" сообщил представитель Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники РАТЭК Антон Гуськов.

"В России производится примерно 85 процентов холодильников и стиральных машин. Но комплектация идет в том числе и из Турции. С тех пор как между странами возникли натянутые отношения, поставки прекратились. Машины просто не пропускают на таможне", – рассказал Гуськов.

Завод Bosch-Siemens остановил производство бытовой техники как раз по этой причине. По словам эксперта, большинство российских заводов работали именно с турецкими поставщиками.

"Мы написали письмо главе ФТС и надеемся, что нас услышат. Иначе, это может закончиться катастрофой для внутреннего рынка", – добавил Гуськов.

Минувшим летом американская компания Hewlett-Packard (HP) прекратила производство компьютеров в России.

Завод начали строить в мае 2008 года. HP и Foxconn инвестировали в него 50 миллионов долларов. Однако из-за кризиса начало работы предприятия было отложено на год и состоялось в апреле 2010 года. Сначала HP производила только настольные компьютеры, а в августе 2013 года запустила сборку моноблоков.

Всего было намечено выпускать до 480 тысяч единиц в год. В 2010 году HP планировала экспортировать продукцию завода в Восточную Европу, Прибалтику и Скандинавию.

Причиной закрытия предприятия стало падение на рынке компьютеров. В январе-марте текущего года было поставлено около 1 миллиона ПК, что на 43,6 процента меньше, чем годом ранее. HP занимала второе место по объему поставок (16,8%), лидером была Lenovo (22%).

Эксперты объясняют сокращение рынка изменением потребительского спроса: покупатели стали отдавать предпочтение планшетам.