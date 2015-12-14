ЦБ отозвал лицензию у трех столичных банков

ЦБ отозвал лицензии у трех столичных банков

Центральный банк России отозвал лицензию у столичных "Дил-банка", "Ренессанс-банка" и "Коммерческого банка развития", сообщается на сайте регулятора.

По мнению ЦБ, "Дил-банк" размещал деньги в низкокачественные активы, и в результате полностью утратил собственные средства. Также кредитная организация, считает регулятор, была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций.

"Ренессанс" же не создавал адекватных принятым рискам резервов на возможные потери по ссудам, кроме того кредитная организация была вовлечена в проведение операций по выводу денежных средств за рубеж.

"Коммерческий банк развития", отмечает ЦБ, нарушал требования закона в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Все три банка - участники системы страхования вкладов. "Ренессанс" занимал 242 место в банковской системе, "Дил-банк" – 222, "КБР" – 579-е место.

Агентство по страхованию вкладов уточняет, что выплаты возмещений клиентам всех трех банков начнутся до 28 декабря, банки-агенты отберут на конкурсной основе до 18 декабря.

Клиент разорившегося банка может получить по страховке до 1,4 миллиона рублей, при условии что кредитное учреждение является участником системы страхования вкладов. Если вклад хранился в валюте, деньги будут конвертированы в рубли по курсу на момент отзыва банковской лицензии.

Информация об этапах выплаты компенсаций публикуется на сайте Агентства по страхованию вкладов (АСВ), каждому вкладчику направляется письменное уведомление.

В соответствии с законом "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации" выплаты начинаются через 14 дней.