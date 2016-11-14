Форма поиска по сайту

14 ноября 2016, 18:00

Число посещений инвестиционного портала Москвы превысило два миллиона

Фото: YAY/ТАСС

Число посещений инвестиционного портала Москвы превысило два миллиона с момента запуска. Об этом сообщает пресс-служба департамента экономической политики и развития города.

Ежедневно на портал заходят около четырех тысяч уникальных пользователей. Десять процентов от общего числа посещений приходится на иностранных пользователей, поскольку ресурс доступен на английском, немецком, испанском, арабском и китайском языках.

Самыми востребованными разделами на портале стали "Торги", "Путеводитель инвестора", "Интерактивная инвестиционная карта города", "Новости и анонсы мероприятий", "Истории успеха компаний в Москве", а также онлайн-сервисы.

В личном кабинете инвестора зарегистрировано более пяти тысяч предпринимателей, каждый из которых воспользовался онлайн-сервисами портала не меньше четырех раз.

Инвестпортал создан в 2014 году как навигатор для инвесторов и предпринимателей. На нем можно посмотреть выставленные на торги объекты городской собственности и земельные участки промышленного назначения. На сайте можно подать заявку на размещение бизнеса и заявку на налоговые льготы.

