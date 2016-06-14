В столице собираются открыть 200 нестандартных кафе

Фото: m24.ru/Александр Авилов

В этом году в столице может открыться около 200 необычных летних кафе, сообщает mos.ru.

Речь идет о местах внутри оконных проемов на узких улицах и о высоких столиках, на которых можно перекусить стоя. Также москвичи смогут поесть на подоконниках или скамейках перед кафе.

Например, в одном из баров на Малой Бронной можно перекусить на лавочке, которая установлена на подоконнике, а в одном из ресторанов в Спиридоньевском переулке столики поставили в распахнутые окна.

В Банковском переулке для посетителей поставили лавочку, прилегающую к фасаду дома, а к ее спинке прикрепили стенды для еды и напитков.

По словам главы департамента торговли и услуг Алексея Немерюка, сезонные кафе могут открыть в ближайшее время в Большом Козихинском переулке и на Красной Пресне.

Напомним, сезон летних кафе продлится до 1 ноября. В этом году в схему размещения включено более 2 тысяч площадок. Помимо основных форматов, у рестораторов появилась возможность организовать веранды без посадочных мест, со скамейками вместо стульев, кафе на подиумах и подоконниках.