Бизнесмены из 150 стран посетят конгресс предпринимателей в Москве

Фото: ИТАР-ТАСС

4,8 тысячи специалистов из более 150 стран мира примут участие во всемирном конгрессе предпринимателей в Москве, сообщил на оперативном совещании в мэрии глава департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Алексей Комиссаров.

Конгресс пройдет с 17 по 20 марта в центральном выставочном зале "Манеж".

Первый день будет полностью посвящен глобальным вопросам развития предпринимательской экосистемы, во второй день специалисты обсудят проекты в ключевых отраслях экономики, третий день будет посвящен развитию своего бизнеса.

Кроме того, 20 марта состоится саммит креативных индустрий, нацеленный на укрепление деловых связей и развитие предпринимательства в творческих отраслях: мода и дизайн, архитектура, издательство, кинопроизводство.

Столичное правительство представит свою экспозицию в рамках конгресса.

Всемирный конгресс предпринимателей – ежегодный международный форум, объединяющий предпринимателей, политических деятелей и лидеров корпораций.