Про управление: работают ли игровые мотивационные приемы

Фото: m24.ru/Авилов Александр

13-14 ноября в Москве проходит Winning the Hearts People Management ReForum Russia 2014. Форум посвящен инвестициям в человеческий капитал и понятию счастья в бизнесе. Во второй день конференции состоится дискуссия на тему: "Геймификация как инструмент мотивации. За и против". Участники дискуссии попробуют разобраться, действенны ли игровые приемы в управлении.

Прямую трансляцию смотрите на online.m24.ru, начало в 16:30.