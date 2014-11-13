Форма поиска по сайту

13 ноября 2014, 18:12

Экономика

Про управление: работают ли игровые мотивационные приемы

13-14 ноября в Москве проходит Winning the Hearts People Management ReForum Russia 2014. Форум посвящен инвестициям в человеческий капитал и понятию счастья в бизнесе. Во второй день конференции состоится дискуссия на тему: "Геймификация как инструмент мотивации. За и против". Участники дискуссии попробуют разобраться, действенны ли игровые приемы в управлении.

Прямую трансляцию смотрите на online.m24.ru, начало в 16:30.

  • Когда: 14 ноября
  • Кто: Юрий Федосеев, Данила Жаров, Алия Ракимгулова
  • Что: дискуссия об эффективности геймификации в управлении
  • Кому смотреть: начинающим управленцам и опытным менеджерам

Сюжеты: Трансляции на m24.ru: смотрите скоро , Москва онлайн
бизнес управление прямые трансляции сотрудники менеджмент Москва онлайн фестивали и праздники корпоративная культура

Главное

