Москва 24 покажет, как приобрести крупные арендные площади

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15 августа в Цифровом деловом пространстве состоится презентация объектов земельно-имущественных торгов "Инвестиционные предложения Москвы".

О технико-экономических характеристиках объектов и условиях участия в городских аукционах расскажут представители профильных органов исполнительной власти.

Организатор мероприятия – Департамент Москвы по конкурентной политике. Смотрите трансляцию на этой странице 15 августа в 10:30. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.