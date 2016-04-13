Telegram может исчезнуть из GooglePlay и AppStore

Правообладатели попросили Google повлиять на мессенджер Telegram

Представители музыкальной, кино- и книжной индустрии попросили Google повлиять на мессенджер Telegram и заставить оперативно реагировать на жалобы по поводу пиратского контента.

С таким обращением к американской корпорации правообладатели обратились в ходе семинара, состоявшегося накануне в Роскомнадзоре. Подробнее о ситуации в эфире радиостанции "Москва FM" рассказал генеральный директор Ассоциации "Интернет-видео" Алексей Бырдин.

"Руководство Telegram никак не реагирует на подобные требования и просьбы. Речь идет о том, что внутри мессенджера присутствуют различные боты и каналы, которые распространяют пиратский контент. Ссылки с контентом открыто транслируются или выдаются пользователям по каким-то запросам", – объяснил Бырдин.

По словам эксперта, в Telegram осознают, что подобная деятельность не совсем законна, но не планируют предпринимать по этому поводу никаких действий.

"Нашей основной задачей является заставить Telegram провести некую грань между общеразвлекательными каналами и теми каналами, которые распространяют контрафактный контент. К сожалению, сами пользователи на распространение пиратского контента внутри самого мессенджера пожаловаться не могут", – добавил Бырдин.

Как отметил эксперт, за невыполнение этих требований Telegram может грозить даже удаление приложения из GooglePlay и AppStore.

Ранее m24.ru сообщало, что заблокированный по решению суда крупнейший российский торрент-трекер RuTracker может стать доступным в мессенджере Telegram.

На канале, название которого пока не раскрывается, любой пользователь сможет набрать определенную команду и получить ссылку на скачивание нужного файла.