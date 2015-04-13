Форма поиска по сайту

13 апреля 2015, 13:45

Экономика

Контролеры общественного транспорта получат фотоаппараты для съемки "зайцев"

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

ГКУ "Организатор перевозок" закупит для контролеров на общественном транспорте фотоаппараты, сообщается на портале госзакупок. Напомним, что с марта прошлого года сотрудники организации фотографируют "зайцев" и публикуют их снимки на "доске позора" – сайте ведомства.

Согласно техзаданию, число пикселов фотоаппарата должно быть не меньше 16 миллионов, скорость съемки – не меньше 7 кадров в секунду, также должен быть оптический зум, поворотный ЖК-экран и ударопрочный корпус.

Кроме того, он должен быть с картой памяти объемом не меньше 32 гигабайт. Всего планируется купить 100 фотоаппаратов, каждый из которых стоит не дороже 15 тысяч рублей.

Напомним, что в марте 2014 года на сайте "Организатора перевозок" начали публиковать фотографии безбилетников. Информацию о нарушителях отправляют работодателям.

Кроме того, московские контролеры будут патрулировать общественный транспорт, вооружившись видеорегистраторами. Камеры прикрепят на пиджаки, чтобы снимать на видео проверку билетов у пассажиров. Всего планируется закупить 500 видеорегистраторов.

По мнению экспертов, они могут защитить контролеров от нападок агрессивных безбилетников, а добросовестных пассажиров – от грубого обращения проверяющих.

Ранее M24.ru сообщало, что контролеры в общественном транспорте получат новые переносные терминалы. Контролеры смогут проверять все виды транспортных карт. Новые переносные устройства считывают данные с валидаторов, расположенных в салоне, в том числе о совершенных проходах в автобус, троллейбус или трамвай.

По словам генерального директора Мосгортранса Евгения Михайлова, новые устройства существенно упростят процесс проверки билетов.

