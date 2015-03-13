Форма поиска по сайту

13 марта 2015, 13:59

Экономика

В столице расскажут об управлении интернетом

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

7 апреля в Москве пройдет шестой российский форум по управлению интернетом RIGF-2015. Специалисты обсудят госрегулирование при управлении сетью и развитие интернета в различных странах.

На форуме выступят представители Совета Федерации, Госдумы, Минкосвязи России, представители Уругвая, Румынии, Индии, Китая, США, специалисты компаний Cisco, "Лаборатория Касперского", Ru-Center.

Гости мероприятия смогут посетить несколько секций:

  • "Снизу, вверх и наискосок", где обсудят управление интернетом
  • We Share the Same Technology, посвященная технологическим прорывам и тенденциям развития
  • "Ваш звонок очень важен для нас", где расскажут об изучении мнения интернет-сообщества, сетевом нейтралитете и налогообложении интернет-бизнеса
  • "Расширение кириллической вселенной" – о том, как развиваются домены .рф

    • Участие в форуме бесплатное, но необходимо зарегистрироваться на сайте.

