В столице расскажут об управлении интернетом

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

7 апреля в Москве пройдет шестой российский форум по управлению интернетом RIGF-2015. Специалисты обсудят госрегулирование при управлении сетью и развитие интернета в различных странах.

На форуме выступят представители Совета Федерации, Госдумы, Минкосвязи России, представители Уругвая, Румынии, Индии, Китая, США, специалисты компаний Cisco, "Лаборатория Касперского", Ru-Center.

Гости мероприятия смогут посетить несколько секций:



"Снизу, вверх и наискосок", где обсудят управление интернетом

We Share the Same Technology, посвященная технологическим прорывам и тенденциям развития

"Ваш звонок очень важен для нас", где расскажут об изучении мнения интернет-сообщества, сетевом нейтралитете и налогообложении интернет-бизнеса

"Расширение кириллической вселенной" – о том, как развиваются домены .рф