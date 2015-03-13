В столице расскажут об управлении интернетом

Фото: m24.ru/Михаил Сипко
7 апреля в Москве пройдет шестой российский форум по управлению интернетом RIGF-2015. Специалисты обсудят госрегулирование при управлении сетью и развитие интернета в различных странах.
На форуме выступят представители Совета Федерации, Госдумы, Минкосвязи России, представители Уругвая, Румынии, Индии, Китая, США, специалисты компаний Cisco, "Лаборатория Касперского", Ru-Center.
Гости мероприятия смогут посетить несколько секций:
Участие в форуме бесплатное, но необходимо зарегистрироваться на сайте.
