Туроператоры заступились за "Неву" перед следователями

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Ассоциация туроператоров России (АТОР) заступилась за "Неву" перед Следственным комитетом, сообщает пресс-служба организации.

Представители ассоциации направили в СКР письмо, где попросили "уделить внимание всем аспектам приостановки деятельности туроператоров". В АТОР отмечают, что "Нева", в отличие от других компаний, была крупным игроком рынка и до банкротства претензий к ней не возникало.

При этом в АТОР добавляют, что ответственность за выплаты туристам "Невы" ложится на страховую компанию, у которой, возможно, не хватит денег. В связи с этим ассоциация совместно со Всероссийским союзом страховщиков планирует создать пул компаний, который будет нести ответственность по выплатам из фондов фингарантий туроператоров.

Напомним, 16 июля туроператор "Нева" объявил о приостановке деятельности. Причиной в компании назвали "невозможность исполнять свои обязательства перед туристами и заказчиками по договорам реализации турпродукта".

Также 25 июля приостановила работу компания "Роза ветров Мир". Причина приостановки работы туроператора - та же "невозможность". 30 июля петербургский оператор подобное заявление сделал "Экспо-тур", а 2 августа прекратил свою деятельность "Лабиринт".

Кроме того, 5 августа группа компаний "ИнтАэр", входящая во вторую десятку крупнейших туристических фирм России, объявила о приостановке своей деятельности.

Позже в Следственном комитете возбудили уголовные дела в отношении пяти турфирм. По мнению следствия, владельцы компаний продавали путевки, зная о неоплаченных счетах. Когда партнеры туроператоров отказались перевозить и принимать туристов, последние объявили о прекращении деятельности.