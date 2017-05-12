Форма поиска по сайту

12 мая 2017, 07:35

Россия продала рекордное количество семечек в Евросоюз

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Россия поставила рекордное количество семечек в Евросоюз, сообщает газета "Известия".

За прошлый год экспорт семян подсолнуха вырос в три раза. Крупнейшим потребителем российских семечек стали Нидерланды – объем импорта составил 35,5 тысячи тонн на сумму около 1,4 миллиарда рублей.

По словам исполнительного директора Ассоциации производителей и потребителей масложировой продукции (АПМП) Екатерины Нестеровой, это связано со снижением ставки экспортной таможенной пошлины с 9,88 процента до 6,5 процента.

