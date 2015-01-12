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Город объявил конкурс на организацию перевозок маршрутками по новой модели. Все автобусы должны будут соблюдать единые требования и оформлены в одном стиле. Победитель станет обслуживать два маршрута: №199к и №368. Об этом сообщает пресс-служба департамента по конкурентной политике.

Максимальная стоимость лота составляет 124 миллиона рублей. Победитель в течение пяти лет будет перевозить горожан на автобусах различной вместимости: от 19 до 85 пассажиров. При этом важно, чтобы машина соответствовала всем требованиям и была не старше двух лет.

Маршрутки №199к будут курсировать от станции метро "Сходненская" до остановки "Налоговый городок" и обратно. А №368 будет ходить от станции метро "Речной вокзал" до платформы "Долгопрудная". Сейчас на этих линиях работают обычные маршрутки.

Напомним, в мае прошлого года компания "Север-Авто" группы Автолайн выиграла конкурс по организации пилотного маршрута №22. Компания закупает 10 новых низкопольных автобусов, оснащенных двигателем Евро-5. Первые 9 автобусов начали курсировать по маршруту 1 июля этого года. Всего в 2015 году планируется объявить 22 таких конкурса.

Владелец транспортной компании "Транс-вей" Владислав Толстухин считает стоимость предложенного контракта недостаточно высокой, чтобы привлечь перевозчиков. "В свое время по заданию Минтранса была разработана методика расчета стоимости заказных перевозок. Согласно этой методике, чтобы обеспечить весь объем работ, потребуется в два раза больше средств, чем указано в тендере", - сказал Толстухин.

Он добавил, что городу стоит платить за перевозку пассажиров по социально важным маршрутам, к примеру, в Новой Москве.

Председатель Союза пассажиров Кирилл Янков, напротив, полагает, что маршруты выбраны удачно. "В Тушино хорошая транспортная доступность. Там находятся три станции метро: "Тушинская", "Сходненская" и "Планерная", - проходит трамвайная линия с высокой провозной способностью. В таком районе можно пускать автобусы малой и средней вместимости", - отметил он.

По мнению эксперта, переход на организацию пассажирских перевозок по госконтрактам - нормальный процесс. "Автобусные перевозки не есть естественная монополия. Это не метро и не трамвай. Между перевозчиками должна быть естественная конкуренция за маршрут. Однако город должен контролировать за тем, чтобы компания, выигравшая маршрут, соблюдала все параметры перевозок: минимальные интервалы в движении, вместимость автобусов и так далее", - заключил Янков.

Отметим, что сейчас в Москве работает 69 частных перевозчиков. Контроль за ними возложен на ГКУ "Организатор перевозок". При этом эксплуатация несогласованных городских маршрутов, согласно Административному кодексу города, карается штрафом для граждан в размере 4 тысяч рублей (при повторном нарушении - 5 тысяч), а для юридических лиц - 50 тысяч рублей (при повторном - 100 тысяч).

Как будет развиваться столичный транспорт

14 октября 2014 года было подписано постановление правительства Москвы, согласно которому частные перевозки будут осуществляться только по госзаказу. А до конца третьего квартала 2015 года в городе должно остаться 600 микроавтобусов, остальной подвижной состав частные перевозчики должны будут заменить на автобусы вместимостью 40-100 мест. При этом весь частный транспорт перейдет на общие городские стандарты, а значит, там можно будет расплачиваться городскими проездными билетами по утвержденным тарифам - единый билет, "Тройка" и "90 минут".

Весь подвижной состав частников должен будет соответствовать экологическому стандарту "Евро-5". Будет также установлен строгий контроль за соблюдением перевозчиками расписания и маршрута.

Ранее Сергей Собянин дал старт модернизации городских автобусных перевозок. 2 декабря на заседании президиума правительства города приняли распоряжение о заключении долгосрочных государственных контрактов о транспортном обслуживании. Предельный срок действия контрактов - 2020 год.

Напомним, эксперимент по интеграции маршруток в городскую систему пассажирского транспорта начался 8 сентября. На четырех маршрутах "Автолайна" можно пользоваться едиными проездными билетами городского пассажирского транспорта. В эксперименте задействованы 30 машин, в каждой установлены валидаторы билетов.