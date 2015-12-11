Среднегодовая цена на нефть в 2016 году ожидается на уровне 50 долларов

Фото: ТАСС

Среднегодовая цена на нефть в 2016 году будет порядка 50 долларов за баррель. Об этом сообщил журналистам министр энергетики Александр Новак, передает ТАСС.

"Я думаю, что средняя цена будет плюс-минус 50 долларов за баррель. Это среднегодовая", – сказал он. По его словам, "не обязательно, что с 1 января будет 50 долларов". "В этом году, несмотря на то, что мы имеем сейчас 40 долларов, среднегодовая – она выше 50 долларов", – подчеркнул министр.

По его словам, Россия выступает не за сокращение добычи нефти в мире, а за то, чтобы страны ее не наращивали.

"Мы выступаем не за сокращение, а за то, чтобы страны не наращивали объемы добычи. Чтобы спрос, который увеличивается из года в год покрыл бы избытки предложения, которые есть на рынке", – сказал министр.

Отвечая на вопрос, может ли Россия договориться с Саудовской Аравией, крупнейшим членом ОПЕК, о совместном ограничении добычи, Новак сказал: "Я на это смотрю пессимистично, потому что в самом сообществе ОПЕК нет единого согласия вообще в принципе о необходимости сокращения".

Напомним, в минувшую пятницу ОПЕК вновь сохранила квоту на добычу нефти на уровне 30 миллионов баррелей в день. При этом организация решила сохранить и фактический уровень добычи, превышающий квоту на 1,5 миллиона баррелей.

Решения ОПЕК вызвали очередной обвал на нефтяном рынке. Цена на нефть Brent на этой неделе впервые с 2009 года падала ниже 40 долларов за баррель.