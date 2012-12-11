Спор России и США о поставках мяса продолжится в Москве

Фото: ИТАР-ТАСС

В среду в Москву прилетит американский посол Ислам Сиддики, курирующий аграрное направление в ведомстве представителя США на торговых переговорах. Цель визита дипломата в российскую столицу - обсуждение "вопросов доступа на сельскохозяйственные рынки, включая экспорт мяса из США в Россию". Об этом ИТАР-ТАСС сообщили в ведомственной пресс-службе.

На днях РФ объявила, что закрывает доступ на свои рынки для иностранных мясных продуктов, содержащих рактопамин. Этот стимулятор роста мышечной массы животных используется в США и Канаде, в частности, для того, чтобы получать более постное мясо и экономить на кормах. Однако его применение чревато побочными эффектами.

Реакция США последовала незамедлительно. "Соединенные Штаты крайне обеспокоены предпринятыми Россией действиями, которые кажутся несовместимыми с ее обязательствами как члена ВТО, - говорится в совместном заявлении представителя США на торговых переговорах Рона Кирка и министра сельского хозяйства страны Тома Вилсака. - США призывают Россию приостановить действие этих новых мер и восстановить доступ на (ее) рынок для американской говядины и свинины".

Между тем сравнительно недавно американские власти сами брали на себя обязательство не поставлять в Россию мясо животных, которые "подвергались воздействию натуральных или синтетических эстрогенных или гормональных веществ, тиреостатических препаратов, антибиотиков или других лекарственных средств и пестицидов". Соответствующие ветеринарные сертификаты, подписанные представителями обеих стран, находятся в открытом доступе на сайтах профильных ведомств.