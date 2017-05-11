Вороватый Винни-Пух и друзья: как потерять деньги при общении с ростовой куклой

Полиция разыскивает людей, переодетых в костюмы Винни-Пуха и Екатерины Великой. Стражи порядка подозревают их в обмане туристов и вымогательстве денег. Чтобы узнать, как устроен мир ростовых кукол изнутри и есть ли конкуренция между мультяшными героями, корреспондент телеканала "Москва 24" решил переодеться в одного из них – в Миньона.

Руководитель студии праздников Константин Баев любит костюм Микки Мауса. Говорит, что в нем не жарко, а герой – один из любимых у детей. Правда, не все любят ростовых кукол: дети помладше боятся, зато остальные фотографируются с удовольствием. Баев поясняет, что переодевание в героев мультика дело не только веселое, но и прибыльное – за час можно заработать порядка 750 рублей.

Однако не все герои мультфильмов такие щедрые. Так, добрый медведь Винни-Пух и великая императрица Екатерина II подозреваются в краже у туристки 5 тысяч рублей неподалеку от храма Христа Спасителя. Однако в заговоре подельников произошел разлад: Екатерина Великая отрицает свою причастность к делу и во всем винит медведя. Сам же Винни-Пух разговаривать с корреспондентом телеканала отказался и убежал.

Вся деятельность героев мультфильмов носит предпринимательский характер. Оказалось, у мультяшек все как у людей – есть хорошие и плохие. Так, Медведь пытался отобрать у Миньона (переодетый корреспондент канала – прим.ред.) клиентов, в то время как Микки Маус вежливо предупредил о том, что неизвестные ведут съемку.

Люди, которые прячутся под костюмами, должны иметь документы, доказывающие, что они могут брать деньги, и взамен обязаны выдавать чеки или квитанции. К тому же нельзя забывать про авторские права.

"Если образы героев используются в предпринимательской деятельностью, с правообладателями должно быть заключено соглашение на разрешение использования данных образов. Если данное соглашение не заключено, то возможно привлечение как к гражданско-правовой ответственности, так и административной и уголовной ответственности", – рассказал юрист Дмитрий Малашка.

Юристы утверждают, фотографируясь с людьми в костюмах героев мультфильмов или исторических деятелей, вы поощряете незаконную предпринимательскую деятельность. И просят следить за своими вещами.