Столичные власти расширяют круг компаний-получателей субсидий

Фото: ТАСС/Максим Шеметов

Московское правительство расширяет круг потенциальный компаний, которые получают субсидии, сообщил журналистам глава департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Олег Бочаров.



"В первую очередь субсидии будут предоставляться компаниям в сфере IT, у них легкие выходы а внешние рынки и высокий интеллектуальный материал", - приводит слова Бочарова корреспондент M24.ru.

Глава ведомства также добавил, что во втором квартале планируется принять и новую схему субсидирования.Малому и среднему бизнесу выделят 700 миллионов рублей при максимальном сроке кредитования в 3 года. Благодаря этому город планирует привлечь более восьми миллиардов рублей заемных средств.

При этом субсидии предпринимателям выдаются через банки, аккредитованные Агентством кредитных гарантий. Сейчас аккредитовано 28 таких банков.

"Объем госзаказа в этом году мы планируем довести до 4,2 миллиарда рублей. Кроме того, регистрация предприятия в Москве занимает 5 дней. Мы также отменили обязанность уведомлять пенсионный фонд и налоговые органы об открытии счетов", - подчеркнул Олег Бочаров.

Ранее Сергей Собянин пообещал всестороннюю поддержку столичным бизнесменам в 2015 году. Это предусматривает антикризисный план мэрии, принятый 10 февраля на заседании президиума правительства.

В сфере импортозамещения в план вошла реализация дополнительных мер для развития кластеров в приоритетных отраслях, включая медицину, авиастроение, информационные технологии, микроэлектронику и производство стройматериалов, а также пищевую промышленность.

Кроме того, будет продолжено финансирование индустриальных парков, технопарков и технополисов. В перечень продукции должны войти такие отрасли, как микроэлектроника, нанотехнологии и другие инновационные направления.

Помимо этого, власти запланировали введение льгот и рассрочек по арендным платежам за землю. "Важнейшим направлением является поддержка строительного сектора. Напомню, что мы ввели в прошедшем году около девяти миллионов квадратных метров жилья, офисной, коммерческой недвижимости. Нам надо предпринять все меры для того, чтобы этот бизнес поддержать, чтобы объем инвестиций не уменьшался или был достаточно стабильным", - рассказал мэр Москвы.