Сотрудников столичной прокуратуры пригласят к бизнесменам

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Прокуроров пригласят к бизнесменам, рассказал m24.ru уполномоченный по правам предпринимателей в Москве Михаил Вышегородцев. Он предлагает сотрудникам надзорного органа проводить совместный прием жалоб и обращений предпринимателей, поскольку большая их часть все равно направляется в прокуратуру.

"Хочу предложить прокуратуре Москвы начать практику совместного приема жалоб и обращений от предпринимателей. Есть такие вопросы, которые я направляю в прокуратуру на проверку. Если предложение поддержат, это поможет решить вопросы вовлеченности прокуроров в рассмотрение проблем предпринимательства", – рассказал Вышегородцев.

По его словам, более плотное взаимодействие необходимо при решении проблем, связанных с жалобами бизнесменов на какие-либо нарушения в процессе рассмотрения уголовного дела. "Как правило, это все, что касается уголовных дел. Либо невозбуждение, либо затягивание или неверное рассмотрение дела. То есть все, что так или иначе связано с деятельностью правоохранителей", – пояснил бизнес-омбудсмен.

Руководитель пресс-службы прокуратуры Москвы Елена Россохина сказала, что пока рано комментировать инициативу. "Бизнес-омбудсмен только собирается вносить предложение прокурору города. По результатам мы информацию дадим", – подчеркнула она.

Финансовый омбудсмен России Павел Медведев полагает, что выстраивание какого-либо взаимодействия с правоохранительными органами – сложная задача.

"Алгоритм расследования уголовных дел в экономической сфере чрезвычайно сложен, и для большей эффективности необходимо взаимодействие разных структур. Но сделать это нелегко. Мне похожие мысли приходили в голову, но не удалось даже усадить рядом сотрудников прокуратуры и МВД. Если московскому бизнес-омбудсмену это удастся, его опыт может стать своеобразной "точкой кристаллизации". Если инициатива увенчается успехом – это принесет большую пользу", – сказал он.

Член московской коллегии адвокатов "Александр Еким и партнеры" Анатолий Вербицкий считает, что участие прокуроров в приемах предпринимателей поможет значительно сократить время рассмотрения многих жалоб.

"Как правило, в ведение прокуратуры попадают дела о рейдерских захватах, а также в случае, когда предприниматель жалуется на необоснованные административные препятствия или вымогательство взятки. Все это должно быть тщательно проверено. Но учитывая все необходимые процедуры пересылки документов, процесс может занять очень много времени. Если же прием будет проводиться в присутствии сотрудника прокуратуры, это поможет предпринимателям сэкономить как минимум месяц", – подчеркнул эксперт.

Столичный бизнес-омбудсмен предлагал страховать банковские вклады малых предприятий на сумму до 1,5 миллионов рублей. Гарантом сохранности средств должна служить госкорпорация Агентство по страхованию вкладов (АСВ).