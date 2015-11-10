Отзыв лицензии: как вернуть деньги вкладчикам банка

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

ЦБ России отозвал лицензию у четырех кредитных организаций столицы – "Регионального банка развития", "Регионального банка сбережений", "Русского Славянского банка" и "Межрегионбанка". Что делать вкладчикам закрывшихся банков – в материале M24.

Что ожидает вкладчиков закрывшихся банков?

Если у банка отозвана лицензия или он не может расплатиться со своими вкладчиками, его функции в этой части принимает на себя государственная организация – Агентство по страхованию вкладов (АСВ). Оно выплачивает вкладчикам деньги через банк-агент, выбранный на основе конкурса из числа аккредитованных при АСВ банков. Выплаты производятся от имени Агентства и за его счет в соответствии с реестром обязательств банка перед вкладчиками. После этого АСВ занимает место вкладчика в очереди кредиторов и само "выясняет отношения" с банком по поводу возврата задолженности.

Агентство по страхованию вкладов гарантирует возврат суммы до 1,4 миллиона рублей с учетом процентов. Если вклад хранился в валюте, деньги будут конвертированы в рубли по курсу на момент отзыва банковской лицензии.

Через 7 дней после отзыва лицензии АСВ публикует в СМИ список мест, куда можно обратиться с заявлением о получении возмещения. Также сообщение обо всех этапах выплаты компенсаций публикуется на сайте АСВ, а каждому вкладчику направляется письменное уведомление.

В соответствии с законом "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации" выплаты начинаются через 14 дней.

Заявления о выплате страхового возмещения могут подаваться вкладчиками в течение всего периода ликвидации банка, который в среднем составляет 2 года.

Вкладчики получат 100 процентов суммы всех депозитов в банке, но не больше 1,4 миллиона рублей. Если вклады клиента превышали эту цифру, то эта сумма будет погашаться в ходе ликвидации банка в составе требований кредиторов первой очереди. Страховки будут выдаваться наличными или на счет, указанный вкладчиком.

Как рассчитывается сумма возмещения, если один и тот же вкладчик имеет несколько разных вкладов в одном банке?

В этом случае для целей расчета страхового возмещения суммируются все вклады независимо от их вида и валюты вклада. Если сумма всех вкладов в банке превышает сумму 1,4 миллиона рублей, возмещение выплачивается по каждому из вкладов пропорционально их размерам.

Например, если вкладчик имеет в банке два вклада с остатками 1000 и 1800 тысяч рублей, то страховое возмещение будет выплачено в максимальном размере 1,4 миллиона рублей: 500 тысяч рублей по первому вкладу и 900 тысяч рублей по второму.

Какие документы должен представить вкладчик для получения возмещения по вкладам?

Вкладчику нужно заполнить только заявление по специальной форме, а также представить документ, удостоверяющий личность, по которому открывался банковский вклад (счет).

Если вы действуете через представителя, то он должен иметь нотариально удостоверенную доверенность, подтверждающую его право обращаться от вашего имени с требованием о выплате возмещения, либо на распоряжение деньгами во вкладах (на счетах) доверителя в банке, в отношении которого наступил страховой случай.

Ваш представитель может иметь генеральную доверенность, в которой содержатся полномочия по распоряжению всем вашим имуществом вне зависимости от того, имеется ли в данных доверенностях прямое указание на право получения представителем возмещения по вкладам доверителя или нет.

Как происходит процесс выплат?

С документом, удостоверяющим личность, вы должны прийти в пункт выплат, указанный в сообщении Агентства по страхованию вкладов. Там вы оформите заявление о выплате возмещения по вкладам. Вам предоставят информацию о сумме вкладов, которая числится за вами в бухгалтерском учете банка, а также назовут размер выплачиваемой вам страховки.

Получить деньги вы сможете, скорее всего, в день обращения. Если у вас возникнут разногласия с данными реестра, вы должны представить в Агентство дополнительные документы, обосновывающие вашу позицию.

Что делать вкладчику, если он не согласен с размером возмещения?

При представлении вкладчиком заявления о получении страховки ему выдается выписка из реестра обязательств банка перед вкладчиками с указанием размера возмещения по его вкладам. В случае несогласия с размером возмещения вкладчику предлагается получить сумму возмещения, указанную в реестре, и представить в АСВ заявление о несогласии с размером возмещения с приложением дополнительных документов, подтверждающих обоснованность требований.

Заявление и документы будут направлены в банк, который в течение 10 дней со дня их получения обязан сообщить Агентству о результатах их рассмотрения.

Дополнительную информацию о порядке выплаты страхового возмещения можно получить по телефону горячей линии АСВ: 8-800-200-08-05.