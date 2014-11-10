В развитие технополисов Москвы вложили более 4 миллиардов рублей

Фото: m24.ru

Город выделил на развитие столичных технополисов и технопарков более четырех миллиардов рублей. Об этом сообщил руководитель департамента науки, промышленности и предпринимательства Олег Бочаров на деловом форуме "Москва-Милан 2014".

"В городе созданы промышленные зоны, наделенные специальным технологическим статусом. Это площадки-акселераторы, технополисы и технопарки. Мы выделили деньги на корпуса с условиями, позволяющими быстро разворачивать любые производства", - передает слова Бочарова корреспондент M24.ru.

Глава департамента науки также рассказал, что сейчас городская политика направлена на взаимодействие с юридическими лицами и банковскими системами. Москва открыта для новых инвестиционных предложений.

Кроме того, руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей Сергей Черемин сообщил на деловом форуме, что оборот между компаниями Москвы с итальянскими партнерами за I полугодие 2014 года составил около 3,5 миллиардов долларов.

"Мы надеемся, что в итоге выйдем на цифру, которая была у нас в прошлом году – это 8 миллиардов долларов", - подчеркнул Черемин.

По его словам, одну из ведущих ролей в торговом обороте играет сегодня именно Италия. Она находится на четвертом месте по внешнеторговому обороту с Россией. Черемин добавил, что в столице действуют более сотни совместных предприятий с итальянским капиталом.

Помимо этого, стало известно, что Сергей Собянин и мэр Милана Джулиано Пизапиа планируют подписать программу сотрудничества между двумя городами 11 ноября. "Мы крайне заинтересованы в сотрудничестве с партнерами в других странах мира. Милан является одним из ведущих экономических и промышленных центов в Европе", - заявил Сергей Черемин.