Поставки молдавского алкоголя в РФ могут приостановить уже завтра

Фото: ИТАР-ТАСС

Поставки молдавской алкогольной продукции в Россию могут быть приостановлены уже завтра, сообщила во вторник пресс-служба Роспотребнадзора.

"По результатам проводимых ведомством исследований, только за последнее время выявлено восемь партий вина и коньяка, не соответствующих требованиям безопасности по содержанию дибутилфталата и диэтилгексилфталата. В отдельных партиях нормы по содержанию вредных веществ были превышены в 80-90 раз", - говорится в сообщении.

При проведении лабораторных исследований коньяка также в двух случаях выявлены превышения предельно допустимых концентраций опасных для здоровья химических веществ.

Позже руководитель Роспотребнадзора Геннадий Онищенко заявил "Интерфаксу", что Россия вводит запрет на поставки вина из-за претензий к качеству. "Мы принимаем решение о приостановке ввоза на территорию РФ всей винодельческой продукции Молдавии", - сказал он.

По данным Роспотребнадзора, с начала года молдавские виноделы поставили в Россию продукцию на десятки миллионов евро, при этом менее 1% из этого объема прошло проверку в молдавском центре испытания качества. После того как на прошлой неделе были забракованы четыре партии молдавского вина на 28 тысяч литров, Онищенко обвинил Кишинев в отсутствии эффективного контроля качества и не исключил возможности возврата к ситуации 2006 года, когда Россия ввела эмбарго на молдавские вина.

До эмбарго молдавские вина занимали около 60% российского рынка, тогда как сегодня этот показатель составляет не более 10%.