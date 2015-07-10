Вся сеть распространения газет и журналов в столице сохранится

Фото: ТАСС/Митя Алешковский

Вся сеть распространения печати в столице сохранится, сообщила пресс-служба столичного департамента СМИ и рекламы.

"В правительстве Москвы уже достигнута принципиальная договоренность о том, что вся сеть распространения печати в городе сохранится. Она будет модернизироваться в рамках проводимой программы по обновлению нестационарных торговых объектов. Сейчас прописываются контуры будущей обновленной сети киосков, к этой работе привлечена и отраслевая общественность. Важно, чтобы покупка прессы для граждан была доступной и удобной", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Ассоциация распространителей печатной продукции хочет обратиться к московским властям с просьбой ввести мораторий на снос киосков печати. Поводом стали уведомления от глав управ города в адрес семи крупнейших компаний-операторов по распространению прессы с предложением добровольно освободить земельные участки и произвести демонтаж и вывоз 35 киосков печати со специализацией "Печать" с места размещения.

Отмечается, что по каждому конкретному случаю департамент будет вести диалог с управами и префектурами.

Все киоски печати в столице планируют обновить к осени 2015 года. Согласно предложениям департамента СМИ и рекламыо создании новой схемы размещения нестационарных торговых объектов по продаже печати, все московские киоски планировалось перевести в собственность городских властей. Контролировать деятельность новых торговых точек должно специальное подведомственное предприятие. Оно же будет сдавать киоски в аренду распространителям прессы.При этом ларьки, которые были обновлены самими владельцами, должны остаться на своих местах. В газетных киосках, принадлежащих городу, появятся банкоматы, терминалы оплаты услуг и холодильники с напитками.