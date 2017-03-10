Число индивидуальных предпринимателей в столице за год выросло на 10%

Фото: YAY/ТАСС

Количество индивидуальных предпринимателей в Москве в 2016 году увеличилось почти на 10 процентов. Об этом сообщает пресс-служба департамента экономической политики и развития.

Московские предприниматели обеспечили четверть прироста общего числа ИП по стране. Во всех остальных регионах за прошлый год этот показатель вырос всего на два процента.

В прошлом году в столице появилось более 50 тысяч новых предпринимателей. Это превышает общее число ИП в Ленинградской, Воронежской или Тюменской областях. В январе-феврале в Москве зарегистрировано 9,5 тысячи индивидуальных предпринимателей. Это на 16 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Таким образом, каждый рабочий день в январе-феврале в столице регистрировалось более 270 бизнесменов.

Среди причин, которые привели к росту предпринимательской активности – поддержка города. Например, патентная система налогообложения. По ней работают 98 процентов московских бизнесменов. С помощью патента малый бизнес в производственной, научной и социальной сферах, а также в бытовом обслуживании избавлен от уплаты налога на добавленную стоимость, на имущество и НДФЛ.